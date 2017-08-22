NG.kz ДВД Костанайской области прокомментировал аварию, в которой пострадали следовавшие на свадьбу молодожены



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29344

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:17 24-летний водитель автомашины «ВАЗ-2114» 1995 года рождения, следуя на высокой скорости по второстепенной полосе улицы Ленинградская не уступил дорогу ехавшей по главной улице Садовая автомашине марки KIA Rio. В результате произошло столкновение, от удара KIA занесло в сторону припаркованной «Нивы».

Читать новость



