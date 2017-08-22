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≡ ДВД Костанайской области прокомментировал аварию, в которой пострадали следовавшие на свадьбу молодожены		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДВД Костанайской области прокомментировал аварию, в которой пострадали следовавшие на свадьбу молодожены
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29344
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24-летний водитель автомашины «ВАЗ-2114» 1995 года рождения, следуя на высокой скорости по второстепенной полосе улицы Ленинградская не уступил дорогу ехавшей по главной улице Садовая автомашине марки KIA Rio. В результате произошло столкновение, от удара KIA занесло в сторону припаркованной «Нивы».
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123
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал аварию, в которой...




Отправлено: 22.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"24-летний водитель автомашины «ВАЗ-2114» 1995 года рождения"- не совпадает возраст и год рождения

§ Неравнодушный гражданин
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал аварию, в которой...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 22.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
123.. ну шо вы говорите... Это же год рождения машины.... )))
Профайл

В
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал аварию, в которой...




Отправлено: 22.08.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПО какой причине "НГ" сегодня взяла тайм-аут? Ни одной новости за сутки,случайно не собирается закрываться?.
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