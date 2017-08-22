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§ NG.kz
Деловой центр Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29344
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет всем! Понимаю, что это никакая не новость, но сегодня, показывая город немецкому партнёру по бизнесу, испытала большую неловкость, пытаясь вразумительно ответить на его вопрос: почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.
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цивильный
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1504, человек который критикует на нет свою родину перед чужестранцем, если она для Вас таковой является, недостоин моего общения и уважения. Мое к Вам почтительное пока, не забудьте поцеловать булыжники, при этом всем крича как тут у нас плохо, когда будете в гостях в сказочной стране Германия, таких как вы полюбят.

1504
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
цивильный:
Мое к Вам почтительное пока, не забудьте поцеловать булыжники, при этом всем крича как тут у нас плохо, когда будете в гостях в сказочной стране Германия, таких как вы полюбят.

Да, где ж вы обнаружили критику моей Родины (в моём понимании должно быть с большой буквы) перед чужестранцем??? Я ж с вами - (соотечественниками) обсуждаю данный-то вопрос)))). Процитированный кусочек вашей пламенной речи вообще не могу понять. Кто вам сказал, что у нас тут плохо? Я - не говорила. Речь шла о КУЛЬТУРЕ, и о том, что средства передвижения в аренду хорошо бы сдавать в другом месте, а еду вкушать в кафе (коих вокруг превеликое множество. в том числе и открытых - летних) Читайте то, что написано. При чём здесь булыжники сказочной страны, и зачем мне их целовать? Меня ТАМ и так уважают, те, кто знает меня и знает КАК я работаю.

§ Victor Yang
Re: Деловой центр Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9110
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
цивильный:
который критикует на нет свою родину перед чужестранцем, если она для Вас таковой является, недостоин моего общения и уважения.

А с другой стороны - почему бы не принимать конструктивную критику? Патриот не тот у кого сплошной нурлыкун, а тот кто видит недостатки и указывает на них кому надо, чтобы изменить к лучшему.
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пэтриот
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати мой дед ездил в Германию (давно , тогда ещё на гусеницах ездили), ему не понравилось. Здесь лучше (тогда правда мы жили в Магнитогорске).В любом случае я обожаю этот город (со всеми недостатками ). И если уезжаю , всегда читаю новости в любимой газете . Название не пишу и так ясно чей я поклонник!

§ Victor Yang
Re: Деловой центр Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9110
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
давно , тогда ещё на гусеницах ездили

Когда в Германию на гусеницах заезжали - там действительно, не айс было ;-) .

[Исправлено: Victor Yang, 22.08.2017 - 19:10]
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пэтриот
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Патриот не тот у кого сплошной нурлыкун, а тот кто видит недостатки и указывает на них кому надо, чтобы изменить к лучшему.

Капец! Я сейчас же поеду в ( Германия , Америка, Бразилия, Монголия и т.д) увижу недостатки (со своей колокольни) и буду указывать им , чтобы изменить их в лучшую сторону . Типа ,,пуп земли и все слушайте меня,,!
В Мексике кстати один с России такой был , тоже любил мексиканцам ,,указывать,, . Собрались и побили его , в мае или июне текущего года было. В инете есть про него, почитайте

1504
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
увижу недостатки (со своей колокольни) и буду указывать им , чтобы изменить их в лучшую сторону . Типа ,,пуп земли и все слушайте меня,,!

Такое впечатление, что никто ничего не читает, сразу начинает плеваться. Гость -никому ничего не указывал, а СПРОСИЛ... При чём не у ВАС, а у МЕНЯ. А вы - езжайте хоть в Бразилию, хоть в Аргентину. Вместе со своей колокольней)))

§ Victor Yang
Re: Деловой центр Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9110
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Я сейчас же поеду в ( Германия , Америка, Бразилия, Монголия и т.д) увижу недостатки (со своей колокольни) и буду указывать им , чтобы изменить их в лучшую сторону .

Ты же не гражданин тех стран. Архитектурные композиции у нас, действительно хромают, ты не согласен?
Ну и речь выше была не о немце, а об авторе статьи.
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Анисим
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Кстати мой дед ездил в Германию (давно , тогда ещё на гусеницах ездили), ему не понравилось.

мой дед то же был там, правда пешком ходил, единственное что рассказывал "богато жили гады" привез от туда трофей целую пачку иголок швейных (тогда они были в страшном дефиците), бабушке платье в кружевах (потом как оказалось это была ночнушка, долго носила пока носила пока не объяснили) себе часы, и посуду из фарфора, детям обувку, вот так закончился его вояж в Европу.

§ 112
Re: Деловой центр Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 5981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Кстати мой дед ездил в Германию (давно , тогда ещё на гусеницах ездил

Мой дед до нее не добрался..
До Варшавы дошел только..
Если бы он знал что немцы теперь безо всякой войны здесь нам говорят как нам жить, не поздоровилось бы этому немцу!
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Vit
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да никто ничего не указывает, просто в ветке уже так интерпретировали. Чел просто спросил :)
Потом не понятно, что интерпретируется под понятием "бизнес центр" ? тоже нужно дифференцировать. Таковых в германии не знаю. Есть Индустриальные зоны, так там действительно скопление различных производственных как правило фирм и ничего лишнего.

ТАНОМИ
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Ах, как же нам всё-таки далеко до цивилизации." То есть, если у нас не так, как у них, то мы "не цивилизованные"?
Цитирую Ольгу Туханину (РИА Новости ):"На деле же у нас у всех просто проблемы со словом "цивилизация". Мы полагаем, что цивилизация — это пьесы Мольера и айфон Джобса. Однако же это не так. Когда Колумб приплыл в Америку, индейцы встретили его доброжелательно, угощали плодами и прочее. Цивилизованными, таким образом, были они. А дикарями и варварами — приплывшие европейцы, которые за несколько веков вырезали этих индейцев под корень. Стоит это понять, и многое встанет на свои места." Вот и поставим на свои места!
А вот это "АХ"...", такой умнице, как Вы - не простительно!
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