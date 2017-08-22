Цитата: Обликоморале:

Ты мне давай тут не рассказывай за настоящую дружбу.

То есть ты все таки найдя неожиданно нового друга, не отдашь ему последнее?

Ну так ясно же..

Тогда какой он тебе друг и как ты находишь в данный момент друзей?

Они тебе отдадут последнее?

Отвечать не надо.

Ответ известен зараннее..