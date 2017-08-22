/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 347 из 347«1...345346347
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты мне давай тут не рассказывай за настоящую дружбу.

То есть ты все таки найдя неожиданно нового друга, не отдашь ему последнее?
Ну так ясно же..
Тогда какой он тебе друг и как ты находишь в данный момент друзей?
Они тебе отдадут последнее?
Отвечать не надо.
Ответ известен зараннее..
Профайл

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11710
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЧКушка уже коменты строчИт в Нашем Костанае... :-o
Скучно ей там.Тоже наверное чёнить иам напишу... 8-)

[Исправлено: drakon, 22.08.2017 - 20:48]
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Многие друзья просто спились

А почему ты им не помог, если друг?
Не отдал последние, не дал денег на лечение, не подставил плечо друга?

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
будучи не готовым поделить с другом в постели свою девушку..

Вот де**лы, изв***цы настоящие.
Настоящий друг никогда на чужую девушку не позарятся...реально у тебя извращенные понятия о дружбе.

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 21:10
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 347 из 347«1...345346347
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 1
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх