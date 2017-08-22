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≡ "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" - рудненская газета "Хорошее дело"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" - рудненская газета "Хорошее дело"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29344
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП, в результате которого в Качарском карьере АО "ССГПО" 31 июля сгорел БелАЗ, получило неожиданное продолжение. Спустя несколько дней после ЧП, был издан приказ по ССГПО, запрещающий использовать мобильные устройства на территории предприятия.
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113
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работая в акимате пользуюсь смартфоном, когда спрашивают - убираю, все хочу пару идиотских распоряжений акима выложить, кто мне запретит? обыскивать же не будут? хотя в областном акимате может и будут и то только по альфараби, все идиотские бумаги из астаны приходят в управления, районные шараги и о БОЖЕ!!! в сельсоветы, а там нигде охраны нет и там полная власть АЙФОНОВ!!! никто не запретит нам фоткать и выкладывать все в сеть

[Исправлено: Gljuk, 22.08.2017 - 16:17]

* 112
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин:
Квалифицированных специалистов практически не осталось

Вот не надо только гнать..
Ты специалист что ли?
В какой области?
Профайл

* 112
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сам себе режиссер:
Мы понимаем ты подпеваешь Бывалому уже на автомате, но происшествия на предприятии это вопрос личной и общественной жизни и безопасности, а не мата и

Бывалый работает на ГОКе?
В своем ли ты уме?
У меня там два зятя работают, две тетки и сестра по матери..
Все нормально у них.
Бывалый тут причем?
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ССР
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
тоже вопрос общественной жизни и безопасности.

Это не вопрос безопасности, а этики. Даже если и имел бы место мат и ситуация накипала до критического кто-то бы да заснял, записал, если б это попирало личность.Цитата:
Бывалый:
в государстве есть специальные органы и должностные лица

Когда бабушка падает в неогражденную яму или на нее падает плохо закрепленное ограждение, а после ее госпитализации рабочие знак подкрепят, ямку загородят и скажут "так и было", беги взыщи с виновных. Поспешно ли было распространять в сети это видео, не знаю, но это зависит на чьей стороне служба безопасности, и если она прислуживает и помогает закрывать рты, то это средство против недобросовестного работодателя.

ССР
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Бывалый работает на ГОКе?
В своем ли ты уме?

таксист, в своем ли ты уме, кто тут сказал, что Бывалый работает на ГОКе, даже в цитате нет и близко. Ты уже тяпницу опережаешь?Цитата:
112:
У меня там два зятя работают, две тетки и сестра по матери..
Все нормально у них.

Тяпница близко походу, кто сказал что у твоих родственников что-то ненормально и причем тут? В своем ли ты уме?
Цитата:
112:
зачем выносить всю грязь из семьи?
Комбинат это одна большая дружная семья..

И один из "семьи" не заправил водой бак машины, поставил под угрозу жизнь другого члена семьи. Хороша семейка. Что если б кто-то погиб или получил инвалидность по вине и безалаберности, ты предполагаешь это бы было делом семьи, а не делом прокуратуры? Ппц, ты двуличный или тяпнутый, как же ты правительство публично хаять не стыдишься, мы тут вся одна большая семья, не?

Бывалый
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ССР:
Это не вопрос безопасности, а этики.

?
А говорят что СМИ - это 4-я власть и пропаганда, способная промыть населению мозги в любую сторону.
Врут наверное.
Цитата:
ССР:
если б это попирало личность

Сгоревший БалАЗ чью личность попрал?
Ну-ка, ну-ка, интересно послушать.
Цитата:
ССР:
Когда бабушка падает в неогражденную яму или на нее падает плохо закрепленное ограждение, а после ее госпитализации рабочие знак подкрепят, ямку загородят и скажут "так и было", беги взыщи с виновных.

Да.
Беги в суд и взыщи с виновных.
А ты как хотел в правовом государстве? По понятиям жить что-ли?
Цитата:
ССР:
Поспешно ли было распространять в сети это видео

Вопрос не в поспешности.
Когда твои домочадцы выложат видео как ты дома бухаешь и материшься - тогда и будет рассуждать "поспешно ли они это сделали или вообще не стоило им этого делать".

* 112
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ССР:
как же ты правительство публично хаять не стыд

Правительство тут то причем?
Это частная кампания, такая же как и редакция НГ..
Хочешь работай, нет, пшел вон..
И да, ты что то там о личном начал, давай досвидания..
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сср
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А говорят что СМИ - это 4-я власть и пропаганда, способная промыть населению мозги в любую сторону.

причем тут СМИ, лукавый?Цитата:
Бывалый:
Сгоревший БалАЗ чью личность попрал?

Бааа, да я вижу вы с таксистом вместе встречаете среду, да еще и рабочее время не закончилось! Причем тут "попрание личности" и Белаз, если я ее привел в пример ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРАВОМОЧНОСТЬ видео-, аудиозаписи и использование ее дальнейшее если бы кто-то в редакции материл коллегу - это пример попрания личности. Крепко вы вмазали, видите то, что хотите видеть и чего нет на самом деле.Цитата:
Бывалый:
Да.
Беги в суд и взыщи с виновных.

Тащь выпивамши, я веду дело не про суд, а про ВОЗМОЖНОСТЬ и ПРАВО на фото, видео регистрацию на объекте, где нарушение ТБ привело к травмам работника или даже прохожего, привел как пример. Короче, уже с легкого опьянения переходите к среднему, я понял.Цитата:
Бывалый:
Когда твои домочадцы выложат видео как ты дома бухаешь и материшься

(до этого я не прочитал еще) Кто о чем, а Бывалый о бухле. Не пью я вообще.
Прямой вопрос - что ты имеешь предъявить в правовом русле тому кто снял это видео и выложил, есть чо?Цитата:
112:
ты что то там о личном начал, давай

Плачь, плачь, танцуй, танцуй.Цитата:
112:
Правительство тут то причем?

правительство - голова страны, руководство ССГПО - голова компании, напрямую отвечающая за ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТБ. Расшифровка очевидности к Бывалому.

Директор Пляжа
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Цитата:
112:

Закрытый режимный объект здравствуй, да)

Директор Пляжа
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня там два зятя работают, две тетки и сестра по матери

Анонимно и я могу так утверждать.
Имена, должности или это буду за очередную 100500 ложь считать.

* 112
"В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" - рудненская газета "Хорошее дело"
112


(Пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 21:12
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