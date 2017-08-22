Цитата: 112:

Бывалый работает на ГОКе?

В своем ли ты уме?

таксист, в своем ли ты уме, кто тут сказал, что Бывалый работает на ГОКе, даже в цитате нет и близко. Ты уже тяпницу опережаешь?Цитата: 112:

У меня там два зятя работают, две тетки и сестра по матери..

Все нормально у них.

Тяпница близко походу, кто сказал что у твоих родственников что-то ненормально и причем тут? В своем ли ты уме?

Цитата: 112:

зачем выносить всю грязь из семьи?

Комбинат это одна большая дружная семья..

И один из "семьи" не заправил водой бак машины, поставил под угрозу жизнь другого члена семьи. Хороша семейка. Что если б кто-то погиб или получил инвалидность по вине и безалаберности, ты предполагаешь это бы было делом семьи, а не делом прокуратуры? Ппц, ты двуличный или тяпнутый, как же ты правительство публично хаять не стыдишься, мы тут вся одна большая семья, не?