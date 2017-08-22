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Бывалый:
А говорят что СМИ - это 4-я власть и пропаганда, способная промыть населению мозги в любую сторону.
причем тут СМИ, лукавый?Цитата:
Бывалый:
Сгоревший БалАЗ чью личность попрал?
Бааа, да я вижу вы с таксистом вместе встречаете среду, да еще и рабочее время не закончилось! Причем тут "попрание личности" и Белаз, если я ее привел в пример ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРАВОМОЧНОСТЬ видео-, аудиозаписи и использование ее дальнейшее если бы кто-то в редакции материл коллегу - это пример попрания личности. Крепко вы вмазали, видите то, что хотите видеть и чего нет на самом деле.Цитата:
Бывалый:
Да.
Беги в суд и взыщи с виновных.
Тащь выпивамши, я веду дело не про суд, а про ВОЗМОЖНОСТЬ и ПРАВО на фото, видео регистрацию на объекте, где нарушение ТБ привело к травмам работника или даже прохожего, привел как пример. Короче, уже с легкого опьянения переходите к среднему, я понял.Цитата:
Бывалый:
Когда твои домочадцы выложат видео как ты дома бухаешь и материшься
(до этого я не прочитал еще) Кто о чем, а Бывалый о бухле. Не пью я вообще.
Прямой вопрос - что ты имеешь предъявить в правовом русле тому кто снял это видео и выложил, есть чо?Цитата:
112:
ты что то там о личном начал, давай
Плачь, плачь, танцуй, танцуй.Цитата:
112:
Правительство тут то причем?
правительство - голова страны, руководство ССГПО - голова компании, напрямую отвечающая за ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТБ. Расшифровка очевидности к Бывалому.