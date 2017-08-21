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§ NG.kz
Хризотилу приписывают чужие грехи
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29344
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверняка большинство из нас хоть раз в жизни видело шиферную крышу. Еще бы, ведь в Казахстане, как и на всем постсоветском пространстве, более 80% строений покрыто именно им. Многие имели дело с несгораемым текстилем, изоляционными материалами, автомобилисты - с тормозными колодками...
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Айдар
Re: Хризотилу приписывают чужие грехи




Отправлено: 22.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте больше доступной информации для народа. Асбестовые трубы и шифер делают так же по старой "советской" технологии. Что тут велосипед придумывать? Асбест по ходу долговечный.
Не думал, что все так серьезно! И тут западные санкции, пусть они в своем огороде разберутся.
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