Цитата: цивильный:

Мое к Вам почтительное пока, не забудьте поцеловать булыжники, при этом всем крича как тут у нас плохо, когда будете в гостях в сказочной стране Германия, таких как вы полюбят.

Да, где ж вы обнаружили критику моей Родины (в моём понимании должно быть с большой буквы) перед чужестранцем??? Я ж с вами - (соотечественниками) обсуждаю данный-то вопрос)))). Процитированный кусочек вашей пламенной речи вообще не могу понять. Кто вам сказал, что у нас тут плохо? Я - не говорила. Речь шла о КУЛЬТУРЕ, и о том, что средства передвижения в аренду хорошо бы сдавать в другом месте, а еду вкушать в кафе (коих вокруг превеликое множество. в том числе и открытых - летних) Читайте то, что написано. При чём здесь булыжники сказочной страны, и зачем мне их целовать? Меня ТАМ и так уважают, те, кто знает меня и знает КАК я работаю.