Цитата: 112:

Уволь меня от этого..

Иметь друга, который на удаленном расстоянии и анонимен..

До которого не пойдешь в гости и который тебя не позовет..

Ты что, друзей в интернете бачишь?

В реале плюнули все на тебя?



Вот где чудило,я ему о друзьях реальных,а его всё плюсчит в интернет.Ты не пробывал рот свой иногда держать закрытым,а то ведь всех родственников,друзей и бывших уплевал.Фуууу

