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§ NG.kz
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29344
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации. Такая норма предусмотрена в законопроекте, который этой осенью поступит на рассмотрение в Мажилис. В кулуарах заседания правительства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев отметил, что проект закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях должен быть принят в Казахстане до конца этого года.
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§ Volonter
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 22.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сейчас иногда брак заключается только по религиозным обрядам, без регистрации в органах ЗАГСа
т.е. так понимаю, что в этом случае живут люди гражданским браком и всё тут... Т.е. официально они друг другу никто и если рождается ребёнок, то потом в судах доказывать отцовство нужно, не?
Профайл

§ Victor Yang
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9109
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сейчас иногда брак заключается только по религиозным обрядам, без регистрации в органах ЗАГСа.

И что? С точки зрения религии - это брак, с точки зрения государства - сожительство. Если возникают правовые вопросы - нужно смотреть с точки зрения закона. Это не должно быть связано совсем. Другое дело, если один из супругов вводится в заблуждение таким браком, а позже, на общие средства, делается крупная покупка на имя одного из супругов и второй, в случае развода, остаётся ни с чем. Но разве сейчас есть такие люди?
Мне ещё, например, совсем не нравятся "документы", которые выдаются в храмах - о крещении, о венчании. Зачем? Кому их потом предъявлять? Религия - вопрос совести и никакие бумажки тут не нужны.

Цитата:
Volonter:
официально они друг другу никто и если рождается ребёнок, то потом в судах доказывать отцовство нужно, не?

В смысле, если мужчина в отказ идёт? Да, надо будет. Если нет - усыновил и всё.

[Исправлено: Victor Yang, 22.08.2017 - 18:08]
Профайл

36+
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 22.08.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это что будут штрафовать, если совершишь обряд венчания или неке кию? ну это перебор, может тогда уже и церкви и мечети по закрывать.

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 22.08.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
т.е. так понимаю, что в этом случае живут люди гражданским браком и всё тут.

Нет.
Это люди живут в религиозном браке.
То есть по-русски это выглядит так: в церкви повенчались, а ЗАГС - бесовская вотчина и мы туда не поедем.

Бывалый
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 22.08.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но разве сейчас есть такие люди?

Есть и всегда будут.
любовь зла, а козлы и козы этим пользуются.

§ Victor Yang
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9109
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Есть и всегда будут.

А что - были прецеденты? С чего вдруг такой интерес?
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Vit
Re: В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без...




Отправлено: 22.08.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
любовь зла, а козлы и козы этим пользуются.


Ну на этот случай есть брачный договор ;)
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