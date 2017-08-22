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§ NG.kz
Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29344
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В то время как Россия все глубже сползает в рецессию, изменилась категория россиян, покидающих страну. Сегодняшние эмигранты – это ни малообразованные русские, уезжавшие после падения Советского Союза, ни политические интеллектуалы, которые эмигрировали с 2012 года. Вместо них нынешняя волна состоит в основном из врачей, инженеров, ученых, предпринимателей и преподавателей.
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Житель
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В статье больше на Казахстан похоже.

Бывалый
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
РБК.
Всё ясно )
Та же самая хня, что и прокремлевские медиа, ток с разворотом на 180 градусов.

Таки это как-то меняет суть явления и озвученные цифры демографической статистики?

Бывалый
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Беспокоиться

Что делать? Беспокоиться.
Что делает? Беспокоится.
Цитата:
Kairat stayer:
появиться

Аналогично.

напальм
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья это мутная вода без абсолютных показателей (натуральных чисел). Россия борется с разными видами смертности и динамика положительная.

пэтриот
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в России ,,День флага,, .Девушка приковала в Новосибирске себя к Ленину , завязала рот и покрасила себя кровью (красная краска).В руках она держала флаг - она тоже скорее всего уедет , она уже выразила своё отношение к власти

§ 112
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
112


(Пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
речь шла про россиян, живущих там. А не про тех, кто едет туд

Про население же, численность?
В передачах Малахова показывали как москвички 13ти летние рожают от понаехавших..
И вот дитя новорожденное, это не россиянин что ли?
Профайл

§ 112
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
112


(Пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
РБК.
Всё ясно )
Та же самая хня, что и прокремлевские медиа, ток с разворотом на

А Прохоров ее Кремлю и отдал..
Не заметил?
Профайл

§ 112
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
112


(Пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Марик, статья старая (2016 г), это

Хм..
А в 2017м что, уже успели подсчитать пока год не прошел, или нарожали несколько миллионов и опять как то подсчитают, год то еще не закончился..
Профайл

Kairat stayer
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что делать? Беспокоиться.
Что делает? Беспокоится.


Всё ясно, школу на казахском языке оканчивал в период союза, хорошо, что в своё время немножко-шала русский язык освоил.

Директор Пляжа
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Таки это как-то меняет суть явления и озвученные цифры демографической статистики?

В отличии от тебя, я ни тем, ни другим не верю)

§ Обликоморале
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3549
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Таки это как-то меняет суть явления и озвученные цифры демографической статистики?

Ты знаешь, цифры разные бывают.
У Кремля одни.
У оппозиции другие.
И те и эти обычно не верные.
Каждый по своему лукавит и демографическую картину рисует.
Старо как этот мир и не только в России.
Профайл

§ 112
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
112


(Пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так жалко конечно, что РБК ушатали..
Теперь там так же новости Украина, крымнаш, Турция..
Хотя было больше экономики раньше..
Профайл

5555
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь приков в том что в РФ разрешено 2-е гражданство. Т.е если ЕСовцы собирали данные по получившим гражданство. То получается все больше народу делает запасные аэродромы и /или выводит деньги из россии, но отнюдь не едет туда работать. В ЕС хорошо жить. А вот "зарабатывать" бабки там плохо. В той же германии в "черную" не порабатаешь, собственный бухгалтер заложит. И соседи настучат....

Врат
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за бредовая писанина!? Американская пропаганда пошла!
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