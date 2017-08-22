5555 Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны? #27







Отправлено: - 17:59 Весь приков в том что в РФ разрешено 2-е гражданство. Т.е если ЕСовцы собирали данные по получившим гражданство. То получается все больше народу делает запасные аэродромы и /или выводит деньги из россии, но отнюдь не едет туда работать. В ЕС хорошо жить. А вот "зарабатывать" бабки там плохо. В той же германии в "черную" не порабатаешь, собственный бухгалтер заложит. И соседи настучат....