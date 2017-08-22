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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие друзья просто спились на Уской, другие что уехали в Германию или Израиль, уже просто знакомые..
Многим я сам отказал своим скверным характером, будучи не готовым поделить с другом в постели свою девушку..
Вообще я не сторонник групповухи, как то очень брезгливо к этому относился, не знаю почему так..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну это твои "друзья" и твои проблемы.
И не стоит путать детскую дружбу, с дружбой мужской.
Хотя у меня с детства было два настоящих друга, один до сих пор им и остался, второму " земля пухом", спасибо 90-м.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ты опять выкрутился типо, но поздно.

Как выкрутился?
Что, 1984й год стал от этого 1985м?
Скорее ты себе на уме что то там выдумываешь..
Я то говорю так как есть..
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3832
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.08.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
мышонок наверное.

-не а....как называется металлическая пивная бочка....вот так она ее и называет...)))))) насчет дружбы, татары имеют семь видов дружбы и никогда их не путают между собой....
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не стоит путать детскую дружбу, с дружбой мужской.

Она и есть самая мужская..
Или ты уже в возрасте способен с кем то сдружиться, чтобы разделить с ним последнее?
Как когда то в детстве?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я то говорю так как есть..

На ходу придумывая оправдания)))
Цитата:
112:
Или ты уже в возрасте способен с кем то сдружиться

В отличии от тебя способен и сдружился.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, третий немец едет..
Откуда они..
У них там в августе у всех отпуск что ли?
Уже некуда расселять..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
отличии от тебя способен и сдружился.

Сдружиться это одно, но чтобы отдать ему если понадобиться, последние деньги с банковского счета,, кров, поделить с ним жилище, это вот настоящая дружба.
Готов?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
третий немец едет

Они ужо едут новую Родину себе присматривать.
Европа уже не та))
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