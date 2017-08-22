112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5176





(Пользователи) Сообщений: 5964

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:59 Многие друзья просто спились на Уской, другие что уехали в Германию или Израиль, уже просто знакомые..

Многим я сам отказал своим скверным характером, будучи не готовым поделить с другом в постели свою девушку..

Вообще я не сторонник групповухи, как то очень брезгливо к этому относился, не знаю почему так..