Обликоморале Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3548

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:34 Чот Шнура вспомнил

Мужчина, в отличие от женщины, животное тупое и наивное. Но, как и все животные, любит ласку. Только получить её хочет за просто так, по любви. Отрастит брюхо, футбола насмотрится до мычания, прыщами пойдёт, купит костюмчик спортивный серенький недорогой, потому, что денег нет, и ждёт. Когда же полюбит его кто за душу его бесценную, за то, что он, это – ОН.

А женщина, тем временем, уже и на диете посидела, и в фитнес сбегала, и на курсы сходила, и работу денежную нашла. Кредит взяла и едет на новенькой тачке мимо логова мужчины. «Вот б***ина. Продажная ****ска. Ненавижу», - так мужчина признаётся ей в любви.

Но любовь его безответна. Отчаяние пронзает его большое мужское сердце. Жизнь ему безотрадна и невыносима. И невдомёк ему, бедному, что просто так – только люлей можно получить, а не любовь.