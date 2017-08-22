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§ NG.kz
Деловой центр Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет всем! Понимаю, что это никакая не новость, но сегодня, показывая город немецкому партнёру по бизнесу, испытала большую неловкость, пытаясь вразумительно ответить на его вопрос: почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.
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цивильный
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1504, человек который критикует на нет свою родину перед чужестранцем, если она для Вас таковой является, недостоин моего общения и уважения. Мое к Вам почтительное пока, не забудьте поцеловать булыжники, при этом всем крича как тут у нас плохо, когда будете в гостях в сказочной стране Германия, таких как вы полюбят.
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