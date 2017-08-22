цивильный Re: Деловой центр Костаная #45







Отправлено: - 17:30 1504, человек который критикует на нет свою родину перед чужестранцем, если она для Вас таковой является, недостоин моего общения и уважения. Мое к Вам почтительное пока, не забудьте поцеловать булыжники, при этом всем крича как тут у нас плохо, когда будете в гостях в сказочной стране Германия, таких как вы полюбят.