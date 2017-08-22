|Цитата:
ССР:
Это не вопрос безопасности, а этики.
?
А говорят что СМИ - это 4-я власть и пропаганда, способная промыть населению мозги в любую сторону.
Врут наверное.
Цитата:
ССР:
если б это попирало личность
Сгоревший БалАЗ чью личность попрал?
Ну-ка, ну-ка, интересно послушать.
Цитата:
ССР:
Когда бабушка падает в неогражденную яму или на нее падает плохо закрепленное ограждение, а после ее госпитализации рабочие знак подкрепят, ямку загородят и скажут "так и было", беги взыщи с виновных.
Да.
Беги в суд и взыщи с виновных.
А ты как хотел в правовом государстве? По понятиям жить что-ли?
Цитата:
ССР:
Поспешно ли было распространять в сети это видео
Вопрос не в поспешности.
Когда твои домочадцы выложат видео как ты дома бухаешь и материшься - тогда и будет рассуждать "поспешно ли они это сделали или вообще не стоило им этого делать".