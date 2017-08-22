Цитата: Кобра

￼ Немцу, как любому нормальному человеку, просто непонятно было - почему этот балаган называется Сити-центром?

Не хочется приводить примеры - но мы же не совсем беспамятные , их ,,оргнунг,, все помнят .

Для меня в Фатерлянде (как нормальному с моей стороны) тоже многое кажется диким и непозволительным .Тот же район ,,Красных фонарей,, , парады ЛГБТ - они же не кранеют при виде меня за свою Германию. Что ж я при виде иностранца должен ,,страдать и каяться ,, , а именно это вы нам предлагаете . У них своя жизнь , у нас так - ноу проблем!