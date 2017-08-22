/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Деловой центр Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
§ NG.kz
Деловой центр Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет всем! Понимаю, что это никакая не новость, но сегодня, показывая город немецкому партнёру по бизнесу, испытала большую неловкость, пытаясь вразумительно ответить на его вопрос: почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.
Читать новость

§ drakon
Re: Деловой центр Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11709
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Своди в КЖБИ, на родник :lol: :lol: :lol:

И парк Независимости - покажи.
А главное - бордюры эт как их
Гранитные. От обзавидуется.
У него в деревне - таких нет... :lol:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Деловой центр Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9105
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И парк Независимости - покажи.

Ну парк независимости - это цивилизация по сравнению с тем родником.
Профайл

1504
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У него в деревне - таких нет...

В Вашей деревне НЕТ ГРАНИТНЫХ БОРДЮРОВ???))))))))))))) :-o

1504
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
цивильный:

цивильный

Смените НИК на "Желчный". Вам больше подойдёт! Привет от немца. Уплетает плов. Рад!!!!

1504
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
цивильный:
раскройте пожалуйста поподробнее смысл Вашей "статьи"

Ну, как же вам непонятно..((( Разбудить сообщество. Вот вы,- проснулись, раз (воз) будились, обратили внимание на такую Бяку... Вот, мне и радость!))))

пэтриот
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому как , мне город нравится , некоторые меня как выводят. Но может ия кому-то не нравлюсь. Тут дело такое знаете ли , куда ,,ткнешь,, фотиком . А фото правильно редакция не выложила - можа ,,объект,, с бутербродом согласия не давал.
Кстати скоро в Фатерлянде будет Октоберфест , можете попросить вашего бюргера нам на форум фото ,,фестивальщиков ,, выслать . Сравнить так сказать! Ждём фото! :-)

Кобра
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья и комменты говорят об уровне культуры в нашем обществе. Немцу, как любому нормальному человеку, просто непонятно было - почему этот балаган называется Сити-центром? Похоже, мы все тут ненормальные, что это никого не удивляет, а некоторых еще и бесит адекватное отношение к нашей действительности. :-(

весна 45 го
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 15:00
Комментарий удален модератором.

арена
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Так у нас все эти заведения по сути - один и тот же цырк.

сказал со знанием дела)))

пэтриот
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра
￼ Немцу, как любому нормальному человеку, просто непонятно было - почему этот балаган называется Сити-центром? 

Не хочется приводить примеры - но мы же не совсем беспамятные , их ,,оргнунг,, все помнят .
Для меня в Фатерлянде (как нормальному с моей стороны) тоже многое кажется диким и непозволительным .Тот же район ,,Красных фонарей,, , парады ЛГБТ - они же не кранеют при виде меня за свою Германию. Что ж я при виде иностранца должен ,,страдать и каяться ,, , а именно это вы нам предлагаете . У них своя жизнь , у нас так - ноу проблем!

* 112
Re: Деловой центр Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы как раз спокойно ко всему относятся тут.
Это мы больше ажиоташ делаем..
До меня два штуки едут, не чтобы сказать вы свиньи, а понастальгировать..
Профайл

§ Макарыч
Re: Деловой центр Костаная
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 22.08.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехал эстет ))) Ну не нравится. ну пусть не приезжает. Нам нравится.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Деловой центр Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9105
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
почему этот балаган называется Сити-центром?

Как он называется, в принципе, неважно. Я вот подумал - у нас, скорее, не деловой, а "культурный" центр. Ну, культура какая есть - развлекательная, по большей части. Немец, скорее всего, рассчитывал увидеть строгие офисы в одном месте. А у нас не так - у нас они по городу раскиданы. Но так уж сложилось и по-другому вряд ли когда будет.
Профайл

* 112
Re: Деловой центр Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может он тут был?
Профайл

* 112
Re: Деловой центр Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного поближе..
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 4
Всего: 178

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх