Цитата: Доктор СИЗО:

там разов в 20 поспокойней будет, чем здесь мы живем...



в 2011 году например

14 февраля (понедельник) — погиб демонстрант.[4]

15 февраля (вторник) — на похоронах погибшего в понедельник демонстранта погиб ещё один человек[4].

16 февраля (среда). Тысячи бахрейнцев собираются на Жемчужной площади, которую они переименовали в площадь Освобождения (Тахрир). Люди разбили здесь палаточный городок.[5]

17 февраля (четверг). В результате операции по очистке центральной площади Манамы, где демонстранты устроили палаточный городок, от действий полиции погибли по меньшей мере шесть человек, многие получили ранения.[6]

18 февраля (пятница). Демонстранты собрались у центральной площади и были обстреляны полицией, 60 раненых.[7] Король поручил наследнику-принцу провести диалог с оппозицией по всем вопросам.[8]

19 февраля (суббота). Оппозиция отвергла участие принца в урегулировании. На Жемчужной площади в центре Манамы, после того, как власти отдали распоряжение армии покинуть её, демонстранты вновь устанавливают палатки.[9]

14 марта — 1000 военнослужащих из Саудовской Аравии и 500 полицейских из ОАЭ прибыли по мосту короля Фахда в Бахрейн[10], оппозиция расценила это как интервенцию в страну.



и тд. в 2012 и 2016 такое же было.

спокойная страна, что тут сказать.