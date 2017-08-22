Цитата: паки:

да, в пакистане частенько беспорядки, демонстрации, волнения.

в 2011 году, в 2016, сотни убитых.

воюют со своим народом. но зачем им переводчики?

- еще один двоечник по географии.... нарисовался....в Бахрейне они живут....там разов в 20 поспокойней будет, чем здесь мы живем.... если вдруг пришло в голову тебе наехать на пешехода, или замочить пенсионерку, жену или соседа....5-7 года не отделаешься .... только прилюдная казнь.... с обязательным отрубанием твоей головы.... и никаких помилований....

-замков нет, везде камеры стоят.... наказание за кражу - немедленная депортация....и бегом марш в свои голодные края...и вечный блак- лист в страны Персидского залива....тебе и всей твоей родне до 7 колена....