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§ NG.kz
В Генеральной прокуратуре сообщили о пропаже 3500 дел
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29342
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Генпрокуратуре Казахстана заявили о том, что за последние 2,5 года было утеряно 3500 дел. Ежегодно расследуется свыше 500 000 дел, которые отражены на бумаге. В таком варианте дело можно потерять, сфальсифицировать или вовсе уничтожить, сообщается на официальной странице Генеральной прокуратуры в Facebook.
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§ Серый волк
Re: В Генеральной прокуратуре сообщили о пропаже 3500 дел
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8989
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.08.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой сюжет зря пропадает!
По материалам этого дела о пропаже дел можно же хитовое продолжение легендарного произведения "Золотой телёнок" написать.

Ну типа очень краткое содержание ремейка наших дней:
Остап Бендербеков работает в прокуратуре.
Гражданин Корейкобаев в костанайском акимате курировал финнансы, гранитные бордюры, ремонты по Абая, и остановки.
Тут все уже конечно должны понять сколько стоило дело!

Для закрутки в сюжет еще можно ввести других персонажей акимата и нашего акиматского корейку, отдыхающего на Тоболе. Знакомящегося с девушками с приглашением в нумера сауны. и прочие интересности.
Роль Шуры Балаганова нужно отдать госслужащему Бывалому,

А 112-й - ну просто вылитый Паниковский! Даже ничего придумывать не надо!
Только гусей заменить на отруби или хрющевки.
;-)

Кстати спустя почти сто лет с написания романа в костанайской области даже ещё лучше можно ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.

А уж не встретить разного рода аналогов гражданина "корейко" в акимате просто невозможно. ;-)
Так что удивительно как мало дел пропало.
может быть плохо считали?

[Исправлено: Серый волк, 22.08.2017 - 11:29]
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Житель
Re: В Генеральной прокуратуре сообщили о пропаже 3500 дел




Отправлено: 22.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утеряно 3500 дел?Министра МВД в кутузку надо за это,а прокуратура у кого надзорки куда смотрела?А номера дел,исходящие и входящие номера?Тот кто сказал это представляет вообще что это такое,он думает что это бумажка которая лежит на столе,вообще он имеет представление о том что несёт? Пишут,можно сказать болтают а результата ноль,кто ответил или ответит за это?Это же судьбы людей,это уголовные дела в отношении кого то!Кажется что это очередная вода от недалёких людей.Что то в последнее время в силовых структурах всё меньше разумных,грамотных способных результативно мыслить людей,в основном подганивающие и через дядю устроенные.

FOMA
Re: В Генеральной прокуратуре сообщили о пропаже 3500 дел




Отправлено: 22.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот они "забабловые" дела. Судьям привет! Вот он самый цымес! Там то все и происходило. Виноват, заплатил - не виноват, дело пропало. Странно, что об этом сами заговорили. Видать думают если первым признаться то не "заругают"!

* drakon
Re: В Генеральной прокуратуре сообщили о пропаже 3500 дел
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11708
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

заявили о том, что за последние 2,5 года было утеряно 3500 дел.

Я думаю,что не Утеряно,а Продано - заинтересованным лицам...
:-o :lol:
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§ Обликоморале
Re: В Генеральной прокуратуре сообщили о пропаже 3500 дел
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3536
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
может быть плохо считали?

Может один 0 пропал тоже ))
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Бывалый
Re: В Генеральной прокуратуре сообщили о пропаже 3500 дел




Отправлено: 22.08.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не утеряно.
Это дела, которые заводились фиктивно.
Заводились с целью подергать за вымя.
Представляю сколько таких дел выявится когда на родине Серого Волка наконец-то созреют до того, что уголовные дела должны вестись в электронном виде (может быть мы доживем до этого момента? Хотя, памятуя как у них "работает" СМЭВ - вряд ли доживем)
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