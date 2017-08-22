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§ NG.kz
Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29342
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В то время как Россия все глубже сползает в рецессию, изменилась категория россиян, покидающих страну. Сегодняшние эмигранты – это ни малообразованные русские, уезжавшие после падения Советского Союза, ни политические интеллектуалы, которые эмигрировали с 2012 года. Вместо них нынешняя волна состоит в основном из врачей, инженеров, ученых, предпринимателей и преподавателей.
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Житель
Re: Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В статье больше на Казахстан похоже.

Гость
Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 15:24
Комментарий проходит проверку.

Гость
Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 15:31
Комментарий проходит проверку.

Гость
Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?




Отправлено: 22.08.17 - 15:35
Комментарий проходит проверку.
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Страница 2 из 2«12
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