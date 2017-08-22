NG.kz Эмиграция из России бьет рекорды. Кто уезжает из страны?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:22 В то время как Россия все глубже сползает в рецессию, изменилась категория россиян, покидающих страну. Сегодняшние эмигранты – это ни малообразованные русские, уезжавшие после падения Советского Союза, ни политические интеллектуалы, которые эмигрировали с 2012 года. Вместо них нынешняя волна состоит в основном из врачей, инженеров, ученых, предпринимателей и преподавателей.

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