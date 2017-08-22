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≡ "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" - рудненская газета "Хорошее дело"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" - рудненская газета "Хорошее дело"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29342
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП, в результате которого в Качарском карьере АО "ССГПО" 31 июля сгорел БелАЗ, получило неожиданное продолжение. Спустя несколько дней после ЧП, был издан приказ по ССГПО, запрещающий использовать мобильные устройства на территории предприятия.
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Бывалый
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Обращает на себя внимание фраза: «недопущения распространения информации негативно влияющей на имидж объединения». Вот такая корпоративная цензура.
Ну а почему бы и нет?
Может эта газета начнет с себя и начнет выкладывать видео с ругачками и прочими своими внутренними инцидентами без купюр?

Инженер
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какова власть,таковы и действия... Понятно же куда катимся...И откуда у наших "стоумовых" мозги растут...

* 112
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...
112


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Сообщений: 5944
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
А что, зачем выносить всю грязь из семьи?
Комбинат это одна большая дружная семья..
Вы же журналисты всю свою грязь не выносите, почему это должен делать кто то другой?
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* 112
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5944
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Может эта газета начнет с себя и начнет выкладывать видео с ругачками и п

У них же все идеально..
А вот в других коллективах нет..
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§ лимон
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.08.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, а автора ролика вычислили и наказали?
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§ Затоболец
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...
Затоболец


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Сообщений: 29
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 22.08.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компания имеет право запрещать видеосъемку своего имущества. Если есть какой-нибудь НПА изданный Правительством РК или уполномоченным органом, который разрешает использовать смартфон для видеосъемки, то приказ компании является неправомочным 8-)
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111
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На агромаше и сарыарке тоже запретили телефоны с камерами

* Доктор СИЗО
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3829
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.08.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Комбинат это одна большая дружная семья..

Цитата:
112:
У них же все идеально..
А вот в других коллективах нет..

-надо же, как соловьем заливается)))))....всегда бы так писал....а здесь интерес, наверное имеет.... про другие темы ....одно сплошное нытье.... и кляузничание.... :oops: :oops: :oops: :-x :-x
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азат
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В правоохранительных органах давно запретили использование смартфонов, в других гос.органах возможно тоже.

гражданин
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данном комбинате всегда старались скрыть ЧП. вот по факту этого происшествия тоже решили перекрыть утечку информации за пределы предприятия. Со стороны кажется обывателю что здесь все в порядке, но на деле далеко не так. Меморандум по социальной программе, который так пафосно подписали по основным позициям не соблюдают.( увольнения продолжаются под всеми предлогами, но с одной записью "по собственному желанию"). Квалифицированных специалистов практически не осталось. Перспектива ожидается напряженная.

сам себе режиссер
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что, зачем выносить всю грязь из семьи?
Комбинат это одна большая дружная семья..

Мы понимаем ты подпеваешь Бывалому уже на автомате, но происшествия на предприятии это вопрос личной и общественной жизни и безопасности, а не мата и сплетен в редакции газеты. Если работодатель косвенно заставляет нарушать ТБ, то работник просто обязан себя обезопасить от роли козла отпущения. Да и прокуратура будет не против доказательств.
И еще если компания закрыта внутри, у нее априори имидж под вопросом.

Бывалый
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин:
Со стороны кажется обывателю что здесь все в порядке

А обывателю какая в пуп разница как оно там - все ли в порядке или не все?
Вас, вот, к примеру, беспокоит ли как оно там у меня на работе - все ли в порядке?

Бывалый
Re: "В ССГПО предпочитают тушить пожары приказами" -...




Отправлено: 22.08.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сам себе режиссер:
происшествия на предприятии это вопрос личной и общественной жизни и безопасности, а не мата и сплетен в редакции газеты

Ну так-то мат и сплетни в газете - тоже вопрос общественной жизни и безопасности.
Но по вопросам безопасности, равно как и нарушений ТБ и прав работников - в государстве есть специальные органы и должностные лица, и это отнюдь не обыватели и не газеты.
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