Цитата: сам себе режиссер:

происшествия на предприятии это вопрос личной и общественной жизни и безопасности, а не мата и сплетен в редакции газеты

Ну так-то мат и сплетни в газете - тоже вопрос общественной жизни и безопасности.

Но по вопросам безопасности, равно как и нарушений ТБ и прав работников - в государстве есть специальные органы и должностные лица, и это отнюдь не обыватели и не газеты.