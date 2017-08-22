Серый волк Re: В Генеральной прокуратуре сообщили о пропаже 3500 дел #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8989

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:26 Такой сюжет зря пропадает!

По материалам этого дела о пропаже дел можно же хитовое продолжение легендарного произведения "Золотой телёнок" написать.



Ну типа очень краткое содержание ремейка наших дней:

Остап Бендербеков работает в прокуратуре.

Гражданин Корейкобаев в костанайском акимате курировал финнансы, гранитные бордюры, ремонты по Абая, и остановки.

Тут все уже конечно должны понять сколько стоило дело!



Для закрутки в сюжет еще можно ввести других персонажей акимата и нашего акиматского корейку, отдыхающего на Тоболе. Знакомящегося с девушками с приглашением в нумера сауны. и прочие интересности.

Роль Шуры Балаганова нужно отдать госслужащему Бывалому,



А 112-й - ну просто вылитый Паниковский! Даже ничего придумывать не надо!

Только гусей заменить на отруби или хрющевки.





Кстати спустя почти сто лет с написания романа в костанайской области даже ещё лучше можно ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.



А уж не встретить разного рода аналогов гражданина "корейко" в акимате просто невозможно.

Так что удивительно как мало дел пропало.

может быть плохо считали?



[Исправлено: Серый волк, 22.08.2017 - 11:29]