просто женщина Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение... #3







Отправлено: - 12:01 мужчины, вы перестали быть романтиками! Ну ведь классно придумал, и самое главное, что реализовал!! На деле показал свою влюбленность. Но конечно самое главное сохранить эту любовь и романтику всю жизнь, а это увы сложнее. Ведь в жизни нужна и любовь , и забота, и надежность во всех сферах (и моральная, и материальная).