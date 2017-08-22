Цитата: 112:

Смотри, опять жаловаться в личке будешь журналистам, и в каждой теме как Земляк, что мол опять тебя побили..

В ветке Уважаемого что, не получилось?

-ой ли, а вот, Лиля про тебя пишет, что настукиваешь на всех.... и потому, твои удаленные комментарии никто не считает.... и режим чтения никогда не переводят....ответа не надо....лучше промочи глотку....