Горожанин_kst Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6937





(Полноправные пользователи) Сообщений: 788

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:36 Цитата: Доктор СИЗО:

- в 21 веке, профессия военного будет самой востребованной...

Эта профессия на протяжении всех веков востребована...оружейники, да сами военные ой-как заботятся чтоб это было всегда так. "Ничё личного, просто бизнес" у людей такой, компрендо? Это только в СССР профессия такая была - Родину защищать... частенько для нонешних военных это только внешняя шелуха, личные цели другие. И ты в этот бизнес внучка отпускаешь с лёгким сердцем? Лучше научи его чему полезному, привей желание работать руками и головой.