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Куратор темы: drakon
* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
военная полиция

Что, Абвер никак не успокоится...?

Если снова над Дойчлянд грянет гром,
Небо вспыхнет огнем,
Вы нам только шепните…
..................................................Мы на помощь придем!
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11703
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
.Мы на помощь придем!

Мы как нибудь сами справимся -

без "малышей плохишей"... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 22.08.2017 - 11:29]
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Это разве полыхает?
Так закат красивый, багряный.
Цитата:
drakon:
"малышей плохишей"

А хто вас спрашивать будет?
Не впервой чай в Германии бывать)
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3825
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Небо вспыхнет огнем,
Вы нам только шепните…
..................................................Мы на помощь придем

-откуда ты Дракоша узнал, я же тебе не говорил, что мой мл.внук решил стать военным.... и школьном построении, прочитал Гренаду и вот эти стихи в переводе на арабском языке.... на видео, видно как директор школы вытирает слезы от умиления....
- в 21 веке, профессия военного будет самой востребованной...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11703
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Так закат красивый, багряный.

Это - не Закат красивый,
это Восход красивый...Цитата:
Обликоморале:
А хто вас спрашивать будет?

Чо? Думаешь в Зарнице - 2 место заняли-
так теперь спрашивать не нада?... :lol: :-P
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* Горожанин_kst
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Горожанин_kst


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Сообщений: 788
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.08.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не впервой чай в Германии бывать)

"
- Бывали у нас в Европе?
- Ну так-то да,
- И на каком транспорте предпочитаете путешествовать по Европе?)
- ?!!
- Ну, раньше на каком транспорте путешествовали?)
- М-м-м-м...всё больше пёхом, или НА ТАНКЕ...
"
)))))
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* Горожанин_kst
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Горожанин_kst


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Сообщений: 788
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.08.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- в 21 веке, профессия военного будет самой востребованной...

Эта профессия на протяжении всех веков востребована...оружейники, да сами военные ой-как заботятся чтоб это было всегда так. "Ничё личного, просто бизнес" у людей такой, компрендо? Это только в СССР профессия такая была - Родину защищать... частенько для нонешних военных это только внешняя шелуха, личные цели другие. И ты в этот бизнес внучка отпускаешь с лёгким сердцем? Лучше научи его чему полезному, привей желание работать руками и головой.
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* Горожанин_kst
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Горожанин_kst


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Сообщений: 788
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.08.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чо? Думаешь в Зарнице - 2 место заняли-
так теперь спрашивать не нада?... :lol: :-P

Всё верно, Драк, один раз - не ...)))))
Ну пока не попробовал второй раз, точно!?))))
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край!
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Восход, закат..не столь важно.
Красивый, да.

Цитата:
drakon:
Думаешь

Думать будите вы, когда мы начнем действовать)
А ваше к вам и у поляков претензии, да и россияне не откажутся думаю за компанию,прокатится похулиганить))
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* Доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3825
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.08.17 - 13:52
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