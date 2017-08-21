Цитата: Бывалый:

но система образования у нас на пост-советском пространстве в плане обучения IT ориентирована на привитие навыков, а не выдачу академических основ, которые бы впоследствии позволили ученикам с равной степенью успешности работать в любых операционных системах и пакетах прикладных программ.

пытаюсь увязать цитируемое с личным уровнем знаний учителя