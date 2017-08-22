NG.kz Деловой центр Костаная



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29341

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:59 Привет всем! Понимаю, что это никакая не новость, но сегодня, показывая город немецкому партнёру по бизнесу, испытала большую неловкость, пытаясь вразумительно ответить на его вопрос: почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.

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