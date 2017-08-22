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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет, это уже другая.

Везет тебе на крыс )))))
А мечтаешь поди все же о молодых?
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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

И куда он лукается, зачем ему это? Пусть хороводы водит, а то начинается люблю - трамвай куплю. А в данном случае, по моему вариант один - под каблук.

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 09:59
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3825
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.08.17 - 10:10
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11703
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
По васапу,ой а у вас дядинька из ГДРы его нету :-P

Лилли,а зачем мне Васапы,Ютубы и другие
Порносайты?
Вживую - знаешь как приятно?... :lol: :lol: :oops:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5941
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Интересно, а как другие кипчаки уживаются с кипчачками?

Это надо видеть..
Ни тот ни другой не уступают порой, идут на таран и отстаивают какие то свои жизненные наработки..
Хотя казалось бы, иногда уступи, отойди..
Но этот показ слабости лишь усугубит положение..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5941
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

-да, не мечтает Заканович не о

Смотри, опять жаловаться в личке будешь журналистам, и в каждой теме как Земляк, что мол опять тебя побили..
В ветке Уважаемого что, не получилось?
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111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Смотри, опять жаловаться в личке будешь


так неинтересно, ты по теме заданных вопросов отвечай,
по делу так сказать.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.08.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это надо видеть..

Да видно уже было, как ты тут на таран шел миловидной татарочки, но быстро чет заныл и пошел на уступки.
Кипчачка,тебя вообще наверно кнутом гонять будет.

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3825
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.08.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Смотри, опять жаловаться в личке будешь журналистам, и в каждой теме как Земляк, что мол опять тебя побили..
В ветке Уважаемого что, не получилось?

-ой ли, а вот, Лиля про тебя пишет, что настукиваешь на всех.... и потому, твои удаленные комментарии никто не считает.... и режим чтения никогда не переводят....ответа не надо....лучше промочи глотку....
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но этот показ слабости лишь усугубит положение..

Очкуешь что ли?
Типо: " Я не трус, но всеж боюсь"
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5941
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
видно уже было, как ты тут на таран шел миловидной татарочки, но быстро чет заныл и пошел на уступки.

При чем тут личная жизнь в семье и тут на форуме?
Ты в своем уме или как?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5941
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Очкуешь что ли?
Типо: " Я не трус, но всеж боюсь"

В семье иногда нужно идти на компромисы, особенно когда ты в возрасте..
В молодости не знаю..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5941
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати кыпшаки усбагойтесь..
Писать неудобно было от банковского стола, сейчас вышел..
Вот что там взял, на 10 дней у нас опрессовка, придется поставить клиентикам..
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В семье иногда нужно идти на компромисы, особенно когда ты в возрасте..

При этом втихаря на форуме, называть крысой))
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