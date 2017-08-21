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§ NG.kz
1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной комплектации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29341
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 21 августа, на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщила и. о. руководителя отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА. Совещание прошло без участия акима города Базыла Жакупова. Как объявил его заместитель по социальным вопросам Айдар ХУСАИНОВ, «Базыл Шамуханович приболел».
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нурлубек
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...




Отправлено: 22.08.17 - 13:22
Комментарий удален модератором.

линь
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...




Отправлено: 22.08.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
но система образования у нас на пост-советском пространстве в плане обучения IT ориентирована на привитие навыков, а не выдачу академических основ, которые бы впоследствии позволили ученикам с равной степенью успешности работать в любых операционных системах и пакетах прикладных программ.

пытаюсь увязать цитируемое с личным уровнем знаний учителя

§ Сергей_я
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2089
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
если в школы Apple начнут закупать?

а самое главное - зачем? какой % их ОС присутствует допустим у нас? Особенно касается настольной ОС, а не мобильной. Я уже не говорю про цены, которые обычно завышены на 200%.
Профайл

PPS
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...




Отправлено: 22.08.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
если в школы Apple начнут закупать?

речь о покупке шла?Цитата:



Цитата:
Victor Yang:
тут народ из-за 150 тыс возмущается

kaspi.kz/shop/p/acer-aspire-z1-612-dq-b4gmc-001-white-1400902/

Intel Celeron J3060 1600 MHz / 19.5" / 1600x900 / 2.0Gb / 500Gb / DVD-RW / Intel HD Graphics / Wi-Fi / Bluetooth / Win 10

109900тнг
p.s. ему подобных, как г.. за баней
:lol:
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