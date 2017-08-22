Цитата: 74:

но сегодня, показывая город немецкому партнёру по бизнесу, испытала большую неловкость, пытаясь вразумительно ответить на его вопрос: почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.

а что по твоему в деловом центре должны ходить в черных костюмах (изношенных мятых) и белой рубашке,с черным галстуком и в сандалиях или кроссовках (видел встречу судей верховного суда Германии в Казахстане вот так они были одеты)?