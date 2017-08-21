Цитата: 1504:

Почему у нас всегда так.... Сначала запустят,а потом только думать начинают кто же будет хозяином?



Цитата: 11 млн были привлечены в рамках государственно-частного партнерства.

Ускоренное освоение программы, а не достижение самой цели.



У нас везде отчитываются не делами или объектами, а освоенными лярдами! Освоить во что бы то ни стало.

Посмотреть на этот самый новый парк через год-два - это и будет результат работы и программы.