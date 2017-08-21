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≡ В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29339
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На участке между ДК «Профсоюзов» и парком Победы меньше чем за месяц построили новый спортивный парк для детей. Его официально открывали в воскресенье, 20 августа.
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* peshexod
Re: В Костанае в парке Победы открыли "Футбол лэнд"
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3254
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 22.08.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Почему у нас всегда так.... Сначала запустят,а потом только думать начинают кто же будет хозяином?


Цитата:
11 млн были привлечены в рамках государственно-частного партнерства.

Ускоренное освоение программы, а не достижение самой цели.

У нас везде отчитываются не делами или объектами, а освоенными лярдами! Освоить во что бы то ни стало.
Посмотреть на этот самый новый парк через год-два - это и будет результат работы и программы.
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