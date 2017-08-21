Замечательно, что появилось еще одно место для активного отдыха детей.

Я до конца не могу понять государственно-частное партнерство.

С одной стороны содержание и ремонт объекта однозначно требует и деньги вложенные частник захочет отбить.

Но по факту получается большая часть денег из бюджета, а поле остается платным.

Да и с моим пониманием "погонять на улице" как то не укладывается, т.е. отправляя чадо на улицу, родитель должен дать денег на игру в футбол.

Что то здесь не так.

В центральном сквере все понятно, расход электроэнергии, обслуживание аттракционов, а здесь что?

Может сделать скромнее и следующие "транши" выделять на содержание.

Например как это уже действует в некоторых дворах, поставили мини-корты и они бесплатны, но вот содержать некому.