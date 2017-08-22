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§ NG.kz
Деловой центр Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29339
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет всем! Понимаю, что это никакая не новость, но сегодня, показывая город немецкому партнёру по бизнесу, испытала большую неловкость, пытаясь вразумительно ответить на его вопрос: почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.
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das_ist
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где фото!

цивильный
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тупой выброс с отсутствием какой либо идеи, к чему он? поясните пожалуйста... или людям запрещено удовлетворять свои потребности в употреблении пищи?

§ 74
Re: Деловой центр Костаная
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.08.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото хдеее.... бургер сам то поди живет в деревушке.. а мнит то мнит о себе..
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36+
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
но сегодня, показывая город немецкому партнёру по бизнесу, испытала большую неловкость, пытаясь вразумительно ответить на его вопрос: почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.

а что по твоему в деловом центре должны ходить в черных костюмах (изношенных мятых) и белой рубашке,с черным галстуком и в сандалиях или кроссовках (видел встречу судей верховного суда Германии в Казахстане вот так они были одеты)?

Бывалый
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
почему у нас деловой центр города напоминает сорочинскую ярмарку с зазывалами, развлечениями, закусочными и прочими атрибутами всевозможной торговли.
Потому что Кустанай исторически - город ярмарок и кустарного производства.
Он так и зародился.
Вашего немца ведь не удивляет почему в Мюнхене - машиностроение, а не переработка сельхозпродукции.

кустанаец
Re: Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 11:38
Комментарий удален модератором.

Гость
Деловой центр Костаная




Отправлено: 22.08.17 - 11:41
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Деловой центр Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4485
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно все таки торгово- развлекательный центр. А вабще. Лучше бы помолчал бы ваш иностранец. Я своими глазами видел как эти иностранцы у мавзолея и собора пиву пьют и бургеры жрут. Понтуется просто ваш немец.
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* Сергей_я
Re: Деловой центр Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2083
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.08.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я своими глазами видел как эти иностранцы у мавзолея и собора пиву пьют и бургеры жрут

так это наверно сирийцы были :-)
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* peshexod
Re: Деловой центр Костаная
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3254
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 22.08.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите, а где у нас деловой центр?
Имеете ввиду бизнес-центр?
Так там ЦУМ, МАРТ и прокуратура, ещё музей и почта.
А ещё Маковый дональдс скоро появится, он в принципе не деловой )))
Это у нас такая генеральная застройка, нахерачить всё в кучу, лишь бы поцентрее.
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