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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
военная полиция

Что, Абвер никак не успокоится...?

Если снова над Дойчлянд грянет гром,
Небо вспыхнет огнем,
Вы нам только шепните…
..................................................Мы на помощь придем!
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11700
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
.Мы на помощь придем!

Мы как нибудь сами справимся -

без "малышей плохишей"... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 22.08.2017 - 11:29]
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Страница 463 из 463«1...461462463
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