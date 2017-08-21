Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6931





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3526

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:45 Цитата: drakon:

военная полиция

Что, Абвер никак не успокоится...?



Если снова над Дойчлянд грянет гром,

Небо вспыхнет огнем,

Вы нам только шепните…

..................................................Мы на помощь придем!