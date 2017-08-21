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≡ 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной комплектации		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной комплектации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29339
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 21 августа, на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщила и. о. руководителя отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА. Совещание прошло без участия акима города Базыла Жакупова. Как объявил его заместитель по социальным вопросам Айдар ХУСАИНОВ, «Базыл Шамуханович приболел».
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* Victor Yang
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9097
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.08.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
скорее всего исходил чтобы комп тянул современные игры

Комп за 150 тысяч не потянет современные игры. Он потянет игры 5-7-летней давности.
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36+
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...




Отправлено: 22.08.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Комп за 150 тысяч не потянет современные игры. Он потянет игры 5-7-летней давности.

тем более, зачем такой покупать.

* Сергей_я
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2083
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.08.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Комп за 150 тысяч не потянет современные игры. Он потянет игры 5-7-летней давности.

Согласен. Видеокарта, средняя, если не бюджетная, от 120 тыс. и выше. В мае была 100-110, пока майнинг не встал на широкую ногу.
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Бывалый
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...




Отправлено: 22.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
программист который посоветовал приобрести в такой комплектации

Программисты программы пишут, а не комплектации диктуют.
Аппаратные проблемы программистов не волнуют.

§ Добринцофф
Re: 1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.08.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем в школе компьютеры,щас у каждого дома комп,а в кармане смарт.
Пока пройдёт тендер и всё одобрят,железо уже безнадёжно устареет,опять надо новое покупать.
Профайл

Гость
1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной комплектации




Отправлено: 22.08.17 - 11:42
Комментарий проходит проверку.

Гость
1 215 компьютеров не хватает школам Костаная для полной комплектации




Отправлено: 22.08.17 - 11:44
Комментарий проходит проверку.
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