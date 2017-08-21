Цитата: Victor Yang:

Комп за 150 тысяч не потянет современные игры. Он потянет игры 5-7-летней давности.

Согласен. Видеокарта, средняя, если не бюджетная, от 120 тыс. и выше. В мае была 100-110, пока майнинг не встал на широкую ногу.