сем-ск Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно... #18







Отправлено: - 01:16 Сотрудника после консультации в декабре прошлого года на базе клиники БМЦ управделами президента прооперировали по квоте без проблем нейрохирурги. Бригада приезжают в год несколько раз, прием бесплатный. Первый из них оперировал в Астане мою мать летом-огромное спасибо Талгат !!! Ребята, пишите по делу.Насколько мне известно, несмотря на очередь, ребята принимают до конца дня по графику выезда. Пользуйтесь пока они у нас в городе- по графику у них посещение всех областей РК. Берегите свое здоровье!