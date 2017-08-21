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≡ 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно проконсультироваться у высококвалифицированных врачей из Астаны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно проконсультироваться у высококвалифицированных врачей из Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24-25 августа доктора из больницы медицинского центра Управления делами Президента РК (Астана) будут вести бесплатный прием пациентов в консультативной поликлинике Костанайской областной больницы по адресу: ул. 1 Мая, 151.
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Анисим
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...




Отправлено: 21.08.17 - 22:00
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гость
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...




Отправлено: 22.08.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всякие 74 и др. рф-шники нынешние пишут всякое здесь, но на деле очень полезная акция со стороны астанинских врачей и нет проблем и уже множесттво людей получили помощь в клинике в астане и маму готовлю на операцию после консультации врачей по квоте

Сем-ск
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...




Отправлено: 22.08.17 - 01:02
Комментарий удален модератором.

сем-ск
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...




Отправлено: 22.08.17 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудника после консультации в декабре прошлого года на базе клиники БМЦ управделами президента прооперировали по квоте без проблем нейрохирурги. Бригада приезжают в год несколько раз, прием бесплатный. Первый из них оперировал в Астане мою мать летом-огромное спасибо Талгат !!! Ребята, пишите по делу.Насколько мне известно, несмотря на очередь, ребята принимают до конца дня по графику выезда. Пользуйтесь пока они у нас в городе- по графику у них посещение всех областей РК. Берегите свое здоровье!

§ лимон
Re: 24 и 25 августа костанайцы смогут бесплатно...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.08.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
74

увы, таковы здешние реалии, улыбайтесь дальше
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