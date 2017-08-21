Серый волк Re: В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек -... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8987

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:04 Если не прикалываться над 112-м, то его величество Жильё - мощнейший механизм, с помощью которого при правильно подходе можно выкачать в область лучших специалистов и лучшие кадры выпускников ведущих ВУЗов.

Для этого нужно просто пошевелить ручками и взять в них тот механизм, который просто сам валится в руки. Можно наш регион укомплектвать не уголовниками и лишними людьми с ЮГО.

А квалифицированными кадрами и отладить производственные площадки и социальную сферу медицину, образование и прочие кадрозависимые отрасли.

Но для этого нужны несколько иные чинушки.

Эти для таких действий точно профнепригодны на 100%.



А жаль.

В который раз моя и ваша Родина поетеряет возможности, которые можно было использовать на 200% и более при грамотном подходе.