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≡ Победителем спартакиады «Тын-Целина-2017» стала команда Костаная, опередившая рудничан на 2 балла		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Победителем спартакиады «Тын-Целина-2017» стала команда Костаная, опередившая рудничан на 2 балла
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итоги спартакиады «Тын-Целина-2017», прошедшей в Рудном, подвели 20 августа. В этом году в ней приняли участие 20 команд из всех городов и районов Костанайской области. Финальные соревнования по президентскому многоборью прошли в июне, все остальные - 18-20 августа.
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§ 112
Re: Победителем спартакиады «Тын-Целина-2017» стала команда...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5931
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
70ти тысячный Рудный на равных с 500 тысясным Костанаем выступил..
Профайл

спортик
Re: Победителем спартакиады «Тын-Целина-2017» стала команда...




Отправлено: 21.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откуда такая статистика???)))

§ Доктор СИЗО
Re: Победителем спартакиады «Тын-Целина-2017» стала команда...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3819
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
70ти тысячный Рудный на равных с 500 тысясным Костанаем выступил

-не хвались....я насчитал на трибунах 14 зрителей....это все рудненцы, пришедшие посмотреть на спартакиаду?
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Александр
Re: Победителем спартакиады «Тын-Целина-2017» стала команда...




Отправлено: 21.08.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому что Рудничани в финал выходят сразу все 5 игровых финала. Это футбол, баскетбол мужчины и женщины, баскетбол мужчины и женщины. А у Кустанайцев только баскетбол женщины и волейбол женщины. Вот и в финале сразу 100 очков рудничан против 40 у кустанайцев. Вот и весь расклад.

Все просто
Re: Победителем спартакиады «Тын-Целина-2017» стала команда...




Отправлено: 22.08.17 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
70ти тысячный Рудный на равных с 500 тысясным Костанаем выступил..

Марик, с арифметикой у тебя проблемы. В Кустанае если 230 тыс. проживает, то это в лучшем случае.
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