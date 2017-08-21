NG.kz Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение девушке



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:45 Для послания «Выходи за меня» он использовал мобильное приложение и отслеживал передвижения с помощью GPS. По словам автора, сложнее всего было найти улицы в Астане, чтобы уместить три слова и не упереться в здания.

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