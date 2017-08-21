/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение девушке		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение девушке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для послания «Выходи за меня» он использовал мобильное приложение и отслеживал передвижения с помощью GPS. По словам автора, сложнее всего было найти улицы в Астане, чтобы уместить три слова и не упереться в здания.
Читать новость

Бывалый
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...




Отправлено: 21.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другие три слова короче и их было бы проще сделать.

Иосиф
Re: Парень в Астане пробежал 15 км чтобы сделать предложение...




Отправлено: 22.08.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной кандидат в баборабы!!!! Будет теперь всю жизнь унижаться!!
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 1
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх