Все просто Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для... #31







Отправлено: - 07:38 Цитата: Мишаня:

Пора бы отлипнуть от пропутинского ТВ .

Да ладно, давайте прилипнем к ТВ и внимательно будем смотреть CNN, BBC, и т.д. А еще лучше, пригласим к себе нуланд с пирожками, она же добрая и вполне демократичная. А завтра Мишаня, тебе расскажут кто освободил Европу от фашизма, а если ты будешь сомневаться тебе объяснят - что такое демократия. Цитата: Мишаня:

Басилашвили молодец, это не Михалков, готовый за серебренник...

А в России много молодцов, Навальный, Собчак, Касьянов, Немцов и т.д. Только вот не понятно у них то о чем сердце болит, неужели о бедненьком российском народе? Глупости Мишанька пишешь, молод ты еще. Племя Ваше горбачевское выросло на всем готовом, а вот созидать Вас не научили. А сейчас наступают тяжелые времена, и духовИтость ваша куда то исчезла.