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§ NG.kz
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
США приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа, информирует ТАСС со ссылкой на американское посольство. Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ ее приостановят на неопределенный срок.
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Пограничник
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 22.08.17 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
да, в выдаче виз отказывают особенно молодым. говорят, что почти вся молодежь потом ищет возможность там остаться. а у них мигрантов и без наших хватает.

Вот нефиг там, за океаном, околачиваться, дома нужно трудиться и шевелить мозгами. "И голове своей руками помогать"

Все просто
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 22.08.17 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Пора бы отлипнуть от пропутинского ТВ .

Да ладно, давайте прилипнем к ТВ и внимательно будем смотреть CNN, BBC, и т.д. А еще лучше, пригласим к себе нуланд с пирожками, она же добрая и вполне демократичная. А завтра Мишаня, тебе расскажут кто освободил Европу от фашизма, а если ты будешь сомневаться тебе объяснят - что такое демократия. Цитата:
Мишаня:
Басилашвили молодец, это не Михалков, готовый за серебренник...

А в России много молодцов, Навальный, Собчак, Касьянов, Немцов и т.д. Только вот не понятно у них то о чем сердце болит, неужели о бедненьком российском народе? Глупости Мишанька пишешь, молод ты еще. Племя Ваше горбачевское выросло на всем готовом, а вот созидать Вас не научили. А сейчас наступают тяжелые времена, и духовИтость ваша куда то исчезла.
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