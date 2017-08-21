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≡ Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
США приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа, информирует ТАСС со ссылкой на американское посольство. Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ ее приостановят на неопределенный срок.
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Анисим
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 21.08.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Басилашвили говорит, что ему «жутко наблюдать» за людьми, участвующими в «часах ненависти» по телевидению. «Ощущение, что у нас в России все в абсолютном порядке, а главная наша забота — судьба Украины и США.

не надо слушать таких кто проводит политику запада вероятнее всего они проплаченные, нужно быть бдительными не поддаваться на такие голоса, враг коварен, а кто по вашему должен бороться с фашизмом и мировой гегемонии капиталистов, конечно только мы, а то что внук забирает на пропой, значит общественность слабо работает, нам надо бороться с фашизмом и мировой гегемонии капиталистов до последнего, верю что Советский Союз Республик восстановиться, и надо только подождать, и таких как эти ....

§ 112
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5931
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
второе , правильно сделали что прижали американцев , особенно в Ебурге , мы туда продумываем переехать семьёй

Согласен..
Надо было подождать..
А то они ели там детей на завтрак, а их пап и мам на обед и ужин..
Вот какие страшные американцы..
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архимед
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 21.08.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таких "писателей" на форуме нужно отобрать и затем призвать сначала к ответу за свое разжигание вражды и отправить на войну в Сирию для борьбы ИГИЛ! Пусть немного поймут что такое война и с чем её едят! Болтать языком и старухи могут возле подъезда! Басилашвили правильно говорит и вы не стоите его! Он дает понять, что не нужно агрессию в России раздувать, считая себя обиженными, не нужно подначивать народ и говорить ему, что агрессия из -за народа, который от зарплаты до зарплаты, а социальные деньги уходят на вооружение за мнимую угрозу! Так уже было с Афганистаном! Есть уже много примеров гонки вооружения под видом помощи! Есть хорошая пословица про гордых и смелых баранов, которые встретились на узкой горной тропе и никто не хотел из них уступить тропу, а в результате бараны упали в горное ущелье и разбились! И кто кому доказал свое превосходство! Управлять страной правильно призывает Басилашвили, т.е. сначала народ надо накормить, дать ему хорошо оплачиваемую работу, чтобы он не влачил свое жалкое существование ( не был быдлом, и пьющим народом), готовить на те деньги которые уходят на Украину, на войну с Сирией, реализовать социальную программу внутри своей страны! Не надо его обзывать и ставить его в ряды маразматиков! Ответственности не боитесь за свои высказывания! А пора бы уже некоторых на поводок посадить! А то развели "свободу слова и свободу взглядов"! За "базар" уже пора и спросить! Руководство США борется против руководства России, а не народы США ополчились на россиян! Это надо понять и осмыслить, а не гонять вафли во рту беззаботном!

§ 112
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5931
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще грузины мудрые люди..
Недаром Воры в Законе, настоящие Воры, были этническими грузинами..
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§ Адам
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал решение Госдепа США приостановить выдачу неиммиграционных виз в России. Он отметил, что это решение будет изучаться.

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§ Адам
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Так уже было с Афганистаном!

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§ Адам
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Адам, 21.08.2017 - 05:31]
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§ Адам
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Народный артист Олег Басилашвили в интервью агентству «Росбалт» порассуждал о пропаганде на телевидении и разжигании агрессии.

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Свердловчанин
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...




Отправлено: 21.08.17 - 23:51
Комментарий удален модератором.

§ Мишаня
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
пора бы уже некоторых на поводок посадить! А то развели "свободу слова и свободу взглядов"! За "базар" уже пора и спросить

Архимед, все отлично сказано. Умиляет то, что из-за бугра андреям, желающим в Екат все видно и понятно. В РФ нет проблем, проблемы только в Украине и США. Кругом фашисты, одни мы белые и пушистые. Все хотят подавить "рай не земле". Пора бы отлипнуть от пропутинского ТВ .
Басилашвили молодец, это не Михалков, готовый за серебренник...
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Гость
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США




Отправлено: 22.08.17 - 00:21
Комментарий проходит проверку.

Гость
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США




Отправлено: 22.08.17 - 01:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США




Отправлено: 22.08.17 - 01:12
Комментарий проходит проверку.

§ bgb
Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3632
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.08.17 - 02:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, в выдаче виз отказывают особенно молодым. говорят, что почти вся молодежь потом ищет возможность там остаться. а у них мигрантов и без наших хватает.
так что неприязненные отношения тут ни при чем.
после ухода обамы, миграционная политика резко изменилась, благодаря трампу.
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Гость
Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для желающих поехать в США




Отправлено: 22.08.17 - 07:07
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