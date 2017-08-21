Цитата: насчитал что не хватает трех(!) Просто взяли и утащили с собой. Почему родители не смотрят за детьми? Мусор уже побросали.

Скоро там ничего не будет)) Все вернется на круги своя, как и было) Не доживет площадка до передачи на баланс.