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§ NG.kz
В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек - исследование
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы довести уровень жилищной обеспеченности до стандартов ООН - 30 квадратных метров на человека, строительная активность должна составлять около одного квадратного метра на жителя в год. Однако даже при таких темпах строительства данный показатель в Казахстане будет достигнут не ранее 2035 года при ежегодном росте населения на 1,5 процента.
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5555
Re: В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек -...




Отправлено: 21.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
п..дешь и провокация. Зимой до 50% населения сел северного казахстана перебирается в города. Т.к. работы тупо нету, а кушать хочется. Помимо этого реальное население городов больше т.к. сельчане при приезде в город прописку не меняют. И в третьих в селе строить больше возможно иначнут но только в южных районах где строительство дешевле в силу климатических особенностей. На севере 100% кол-во квардратов снижается (может и не снижается в пересчете на "душу", но поскольку народ уезжает по факту общая квардартура только падает.

§ 112
Re: В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5931
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
севере 100% кол-во квардратов снижается (может и не снижается в пересчете на "душу", но поскольку народ уезжает по факту общая квардартура только падает.

Не забывай о 59ти тысячах семей, которые по данной сопрограмме типа начнут переселять сюда с югов..
Вот они то будут хорошо плодиться..
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Варган
Re: В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек -...




Отправлено: 21.08.17 - 22:07
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек -...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8987
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.08.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
кол-во квардратов

Чуть было не прочитал: "количество кварков".
:lol:
Среда обитания иная, иные ассоциации.

Вот у 112-го ассоциации правильные! Его хрющёвскому величеству приедут конкуренты, с конкурентным для него уровнем образования, уровенем отрубебарыжения, уровнем миропонимания. С конкурентными с ним знаниями и в общем он их правильно боится.
Потому как та саранча с юга привыкла выживать в более засушливых условиях, а остальное их не интересует. :lol:
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§ Серый волк
Re: В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек -...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8987
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.08.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если не прикалываться над 112-м, то его величество Жильё - мощнейший механизм, с помощью которого при правильно подходе можно выкачать в область лучших специалистов и лучшие кадры выпускников ведущих ВУЗов.
Для этого нужно просто пошевелить ручками и взять в них тот механизм, который просто сам валится в руки. Можно наш регион укомплектвать не уголовниками и лишними людьми с ЮГО.
А квалифицированными кадрами и отладить производственные площадки и социальную сферу медицину, образование и прочие кадрозависимые отрасли.
Но для этого нужны несколько иные чинушки.
Эти для таких действий точно профнепригодны на 100%.

А жаль.
В который раз моя и ваша Родина поетеряет возможности, которые можно было использовать на 200% и более при грамотном подходе. :-)
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§ 112
В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек - исследование
112


(Пользователи)
Сообщений: 5931
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 00:33
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Гость
В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек - исследование




Отправлено: 22.08.17 - 00:51
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