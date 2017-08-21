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Басилашвили говорит, что ему «жутко наблюдать» за людьми, участвующими в «часах ненависти» по телевидению. «Ощущение, что у нас в России все в абсолютном порядке, а главная наша забота — судьба Украины и США.
не надо слушать таких кто проводит политику запада вероятнее всего они проплаченные, нужно быть бдительными не поддаваться на такие голоса, враг коварен, а кто по вашему должен бороться с фашизмом и мировой гегемонии капиталистов, конечно только мы, а то что внук забирает на пропой, значит общественность слабо работает, нам надо бороться с фашизмом и мировой гегемонии капиталистов до последнего, верю что Советский Союз Республик восстановиться, и надо только подождать, и таких как эти ....