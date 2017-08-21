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≡ В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених, невеста и свидетели		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених, невеста и свидетели
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодожены ехали на автомобиле КIА в кафе «Блюз», где собирались отметить свадьбу. На перекрестке улиц Ленинградская и Садовая в их машину на большой скорости врезался "ВАЗ 2114". От удара КIА протаранила припаркованную у ворот частного дома «Ниву».
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§ 112
Re: В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених,...
112


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Сообщений: 5931
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
итоге растянется это дело по взысканию на долгие годы, если виновник не сын миллионера.

С большой вероятностью что это отпрыск сотрудника полиции..
Кто то же крышует его и машЫна говорит за себя..
Так что найдут за пару часов..
Без крышевания у нас так не гоняет никто, наоборот тарятся и потихоньку..
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архимед
Re: В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених,...




Отправлено: 21.08.17 - 21:42
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5931
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный житель:
Наши не могут, нет дороги - плохо, есть - гоняют. Ограничение 40 надо туда, и жолполовцев жадных до денег пастись.

И потом в НГ писать и ныть, как Мир несправедлив, останавливпют нарушителей ни за что..
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Аноним
Re: В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених,...




Отправлено: 21.08.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И потом в НГ писать

Вот ты и пишешь здесь, что штрафы не платишь, а откупаешься перед жолполовцами за свои нарушения ПДД - и горя не знаешь. Так же и эти водятелы думают, твои откровения читая. Вот ты и плодишь коррупцию, виноват не только тот кто взятку просит, но и тот кто её предлагает. И тебя давно пора за неоднократную дачу взятки за *опу брать, хотя бы на основе твоих публичных призананий.

777
Re: В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених,...




Отправлено: 21.08.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По "четырки" в корень зришь, дружище. Всех они уже напрягают, шумахеры, мля

да да
Re: В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених,...




Отправлено: 21.08.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Была бы Тойота за 9 миллионов,

Я не говорил о новой тойоте. Он как и ты говоришь, что дело в тазе, хотя кто по Абая по ночам в выходные пролетает, ВАЗы?

§ pro100tak
В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених, невеста и свидетели
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 22.08.17 - 00:25
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених, невеста и свидетели
112


(Пользователи)
Сообщений: 5931
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.08.17 - 00:29
Комментарий проходит проверку.
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