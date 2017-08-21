Аноним Re: В Костанае свадебная машина попала в ДТП, пострадали жених,... #18







Отправлено: - 22:44 Цитата: 112:

И потом в НГ писать

Вот ты и пишешь здесь, что штрафы не платишь, а откупаешься перед жолполовцами за свои нарушения ПДД - и горя не знаешь. Так же и эти водятелы думают, твои откровения читая. Вот ты и плодишь коррупцию, виноват не только тот кто взятку просит, но и тот кто её предлагает. И тебя давно пора за неоднократную дачу взятки за *опу брать, хотя бы на основе твоих публичных призананий.