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§ NG.kz
Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю я на них, да думу гадаю, почему так народ остановки не прельщают? Ведь подобные конструкции в количестве 8 штук уже появлялись на проспекте Абая пару лет назад. И тогда, и сейчас они вызвали шквал негодования среди горожан. Но руководству эти замечания, что «божья роса» - они гнут свою линию по освоению.
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§ Victor Yang
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9095
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
и солнце ярче

И вообще, я тогда в детский сад ходил и спал в обед! И на работу не надо было ходить! А деньги родители давали! Даёшь СССР!!! :lol: :lol: :lol:
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§ лимон
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.08.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да как-то пофиг на эти остановки, если и ждешь автобус, то 5-10 минут как правило. разбитые стеклянные стенки остановок и в астане видел. эти вроде симпатичные, опять же кроме пр.абая вряд ли где их еще будут устанавливать
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Маркс
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон




Отправлено: 21.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В совке вообще было три типа остановко:

Во-первых, Вы, сударь, попутали городские остановки с междугородными. Во-вторых, позвольте оспорить аспект Вашей фразы со словом были. Нет, такие остановки и есть. Новые остановки на трассе Кокчетав - Астана, не говоря про все остальные остановки второстепенных дорог загажены гораздо сильнее, чем при советах. И не только остановки, но и любые съезды с дорог и все придорожные кусты. Вы, конечно, скажете, что жить сегодня стали сытнее, поэтому и загажено больше пространства, но я Вам отвечу - раньше люди были скромнее, а ответственности было больше.

Бывалый
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон




Отправлено: 21.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В этой теме про "совок" начал именно ты.

Серьезно?
Цитата:
Сергей_я:
Вы видели остановки на Жастаре, или на конечке автовокзала? не знаю может они еще где стоят. Вот там сделано хорошо.

Может напомнишь какие там стоят остановки и в какие годы они были массово распространены в городе?
Или ты в силу своей молодости тех лет не помнишь?

Бывалый
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон




Отправлено: 21.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Во-первых, Вы, сударь, попутали городские остановки с междугородными.

Ничего я не попутал.
Все три типа присутствовали в городе.
Цитата:
Маркс:
Во-вторых, позвольте оспорить аспект Вашей фразы со словом были. Нет, такие остановки и есть.

Ну кое-где - да, еще остались.
Выше уже приводили пример: конечная автовокзала.
От себя добавлю - конечная на с/о "Садовод"и "Мичуринец" - стоит точно больше 37 лет (у нас там с 1980 года дача была, и я на этой остановке ждал автобуса)
Цитата:
Маркс:
раньше люди были скромнее, а ответственности было больше.

Вы когда-нибудь в 80-х пробовали зайти в остановку "ДК Арман" на стороне "в центр"?
Там столько ответственных скромно отмечались...

Арман Козыбаев
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон




Отправлено: 21.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мне вполне нормальные остановки

§ Житель Солнца
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Житель Солнца


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Сообщений: 309
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 21.08.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за народ, дай только поныть.
Железные-закрытие стояли, вы же и плакали - срут, ссут, колются, долбятся.
Поставили стеклянные опять плачете, хотя остановками по сути не пользуетесь. Движение на проспекте Абая, через каждые 4-5 минут приходит нужный автобус. Прям вы там 40-60 минут стоите.
Может проблема в вас?
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§ Victor Yang
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Victor Yang


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Сообщений: 9095
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель Солнца:
через каждые 4-5 минут приходит нужный автобус

Вот тут я бы поспорил.
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§ Ваш земляк
Re: Остановки и стринги. Сравнительный фельетон
Ваш земляк


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Сообщений: 1143
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.08.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
с 90-х начиная - это инопланетяне резко прилетели и начали всех крошить и рвать друг друга на куски.

Верно подметил.
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