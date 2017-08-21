|Цитата:
Маркс:
Во-первых, Вы, сударь, попутали городские остановки с междугородными.
Ничего я не попутал.
Все три типа присутствовали в городе.
Цитата:
Маркс:
Во-вторых, позвольте оспорить аспект Вашей фразы со словом были. Нет, такие остановки и есть.
Ну кое-где - да, еще остались.
Выше уже приводили пример: конечная автовокзала.
От себя добавлю - конечная на с/о "Садовод"и "Мичуринец" - стоит точно больше 37 лет (у нас там с 1980 года дача была, и я на этой остановке ждал автобуса)
Цитата:
Маркс:
раньше люди были скромнее, а ответственности было больше.
Вы когда-нибудь в 80-х пробовали зайти в остановку "ДК Арман" на стороне "в центр"?
Там столько ответственных скромно отмечались...