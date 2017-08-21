архимед Re: Консульство в Екатеринбурге прекращает собеседования для... #17







Отправлено: - 22:08 Таких "писателей" на форуме нужно отобрать и затем призвать сначала к ответу за свое разжигание вражды и отправить на войну в Сирию для борьбы ИГИЛ! Пусть немного поймут что такое война и с чем её едят! Болтать языком и старухи могут возле подъезда! Басилашвили правильно говорит и вы не стоите его! Он дает понять, что не нужно агрессию в России раздувать, считая себя обиженными, не нужно подначивать народ и говорить ему, что агрессия из -за народа, который от зарплаты до зарплаты, а социальные деньги уходят на вооружение за мнимую угрозу! Так уже было с Афганистаном! Есть уже много примеров гонки вооружения под видом помощи! Есть хорошая пословица про гордых и смелых баранов, которые встретились на узкой горной тропе и никто не хотел из них уступить тропу, а в результате бараны упали в горное ущелье и разбились! И кто кому доказал свое превосходство! Управлять страной правильно призывает Басилашвили, т.е. сначала народ надо накормить, дать ему хорошо оплачиваемую работу, чтобы он не влачил свое жалкое существование ( не был быдлом, и пьющим народом), готовить на те деньги которые уходят на Украину, на войну с Сирией, реализовать социальную программу внутри своей страны! Не надо его обзывать и ставить его в ряды маразматиков! Ответственности не боитесь за свои высказывания! А пора бы уже некоторых на поводок посадить! А то развели "свободу слова и свободу взглядов"! За "базар" уже пора и спросить! Руководство США борется против руководства России, а не народы США ополчились на россиян! Это надо понять и осмыслить, а не гонять вафли во рту беззаботном!