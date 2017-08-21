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≡ Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной Костанай!» с начала 2017 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной Костанай!» с начала 2017 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О любви к малой Родине, в том числе в денежном выражении, шла речь на аппаратном совещании в облакимате. Названная акция вписалась в Программу модернизации общественного сознания, в которую превратилась одноименная статья главы государства.
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Маркс
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...




Отправлено: 21.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И заметьте, кто больше всех орет о хороших дорогах, об озеленении, о садах, никто ни вклал ни копейки..

Так обидно же - платишь налоги, а ездишь по колдобинам, ходишь по солнцепеку - потому и орут болезные.
А если ты срубил деньжат по легкому на лохах, на дорогах и озеленении, то будешь молчать об этом, коню же понятно. А если совесть придавит, то и отслюнявишь на благое дело в надежде на прощение грехов.

nemes
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...




Отправлено: 21.08.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
четко по закону это как, например если родители не смогли скопить наследство, стали немощные, то сдать их в приют,

Именно так! Только не приют это должен быть,а ЗАВЕДЕНИЕ,где старикам будет оказана квалифицированная мед.помощь. Накормлены они будут в соответствии с их возрастной пищеварительной системой. Умыты и причёсаны. А вот дома у вас,действительно ПРИЮТ! Вы же не знаете как поменять простыню под вашими стариками,не вывихнув им тазобедренный сустав.

§ 112
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так обидно же - платишь налоги, а ездишь по колдобинам, ходишь по со

Хм..
То есть ты ездиишь по платным дорогам и оплачиваешь как то еще и бесплатные?
Ты живешь в Омерике?
Профайл

§ 112
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
если ты срубил деньжат по легкому на лохах, на дорогах и озеленении, то будешь молчать об этом, коню же понятно. А если совесть придавит, то и отслюнявишь на благое дело в надежде на прощение грехов.

Хех..
Вижу как ты сильно на Бывалого смахиваешь, - Благотворители это те, кто не платит налогов..
Ну хоть одна позишен у вас очень общая..
Профайл

nemes
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...




Отправлено: 21.08.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
нет это не наш менталитет, это менталитет нелюдей.

Пока вы на работе,ваши старики лежат у вас в доме,изнывая от жажды и страдая от разъедающих их тело памперсов полных урины и кала. ЭТО вы называете "человеческим менталитетом"?

Товарищ Ын
Re: Более 3 млрд тенге уже вложено в акцию «Процветай, родной...




Отправлено: 21.08.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"112: И заметьте, кто больше всех орет о хороших дорогах, об озеленении, о садах, никто ни вклал ни копейки.."

Я хочу подарить любимому городу лес, посаженный на мои деньги, а с меня еще и требуют деньги за аренду земли.
Как тут не материться? :lol:
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